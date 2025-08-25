Rueda insta a la oposición a "ser constructiva" en vez de "dar datos falseados": "No busquemos más tensión"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una visita a zonas afectadas por los incendios. - Rosa Veiga - Europa Press

Defiende que huyó de "polémicas" en los momentos "más complicados" e insiste en pedir medios al Gobierno: "Seguimos necesitando ayuda"

VIGO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado este lunes a la oposición, en una jornada de duras críticas por parte de BNG y PSdeG, a que "sea constructiva" en vez de "dar datos falseados" o "jugar simplemente a la demagogia", así como a intentar no incrementar "la tensión" ante situaciones que ya han supuesto "bastante".

"Algunas de las cuales han vivido estando de vacaciones. Yo como sé la tensión que hubo desde el principio les digo que no busquemos más tensión, al menos más de la necesaria. Si quieren ser constructivos con aportaciones serán bienvenidos y si no será la oposición de siempre. Poco más que decir", ha esgrimido, en declaraciones a los medios en Oia.

Una coyuntura en la que ha defendido su gestión y ha sugerido que la oposición la cuestiona en la línea "de lo que han hecho siempre, dar datos falseados, jugar simplemente a la demagogia" o intentar generar "más tensión".

EJÉRCITO

Sobre los cruces de acusaciones con el Gobierno y en especial con la titular de Defensa, Margarita Robles, Rueda ha subrayado que él agradece la intervención de la UME "desde el primer momento" y ha asegurado que trató de huir "de polémicas" en los momentos "más complicados" de lucha contra las llamas sin dejar de "decir lo que era necesario".

Y tras admitir que la UME estuvo "desde el primer momento", ha agregado que otros medios del Ejército "tardaron en llegar". "Si hubieran llegado antes, hubieran sido bastante más útiles", ha reflexionado, antes de insistir en que, ahora que la situación está "más calmada", Galicia sigue necesitando medios.

Por ejemplo, ha recordado que la Xunta ha pedido que la UME permanezca en Galicia más tiempo y que, en principio, aunque se empezaba "una retirada escalonada, estarán más días". Y ha insistido en que otros efectivos del ejército son "útiles" en otras tareas.

Como ejemplo, ha aludido a labores de apoyo a las fuerzas y equipos de seguridad, asistencia a la población, así como con maquinaria para ayudar en las tareas de prevención posteriores a los incendios que hay que hacer, por ejemplo, para evitar escorrentías cuando haya lluvias.