Rueda, "optimista" ante la evolución de los incendios, avanza que se trabaja en "un plan de desescalada"

Varias personas observan el incendio, en la sierra de O Courel, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

El fuego originado en Larouco, que ha arrasado 30.000 hectáreas y pasado a Lugo, se mantiene como el que más preocupa en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó este jueves el Puesto de Mando Avanzado de Quiroga para seguir la evolución de los incendios forestales que afectan en este caso a la provincia, acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde del municipio.

Rueda ha reconocidoo que en estos momentos permanecen activos cinco incendios en Galicia, tras lograrse estabilizar el de Carballeda de Avia, "que también fue muy preocupante en su momento". El que más inquieta ahora es el de Larouco, que fue el que se extendió hasta la provincia de Lugo y que amenaza también el parque natural de O Courel.

El presidente lo calificó como "el que más nos preocupó desde el inicio y que previsiblemente alcanzará todavía una mayor extensión". No obstante, aseguró que los técnicos ya están trabajando en el perímetro y que el siguiente paso será avanzar hacia su estabilización.

El presidente de la Xunta quiso agradecer de manera expresa el esfuerzo de todos los equipos que participan en la extinción, desde las brigadas autonómicas, la UME, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y Protección Civil, hasta los propios vecinos, "que en los momentos más duros también arrimaron el hombro".

CONFÍA EN QUE LA BUENA EVOLUCIÓN SE CONSOLIDE

En cuanto a la situación meteorológica, advirtió de la previsión de subida de temperaturas durante la jornada de hoy, aunque confía en que las lluvias anunciadas para la próxima semana ayuden en la lucha contra el fuego.

"Nos enfrentamos a una nueva modalidad de incendios, los llamados de sexta generación, y el de Larouco es un claro ejemplo", apuntó, recordando las dificultades que generan las corrientes de aire y las explosiones térmicas por los cambios de temperatura.

Pese a la complejidad del escenario, Rueda se mostró optimista y avanzó que ya se está trabajando en un plan de "desescalada" que permita el regreso del personal desplazado desde otras comunidades, una vez que los técnicos determinen que los incendios están bajo control. "Queda mucho trabajo por delante, pero la situación está mucho mejor de lo que era y confiamos en que siga esa tendencia", concluyó.