Rueda remarca la concentración parcelaria como "herramienta fundamental" para un rural cuidado y productivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la concentración parcelaria como una "herramienta fundamental" para el desarrollo del agro gallego y mantener un rural "cuidado y productivo".

Así lo ha señalado este viernes durante su participación, junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en la entrega de los títulos de la concentración parcelaria en la parroquia de Vilatuxe, en el ayuntamiento de Lalín.

Esta concentración parcelaria supone una reordenación territorial de 911 hectáreas y afecta a 515 vecinos y, según indicó Rueda, permitió multiplicar por tres la dimensión de las parcelas y reducir su número en un 72%.

"Un trabajo que requiere de mucha planificación y mucho compromiso de todos los que lo hicieron y de todos los vecinos", ha afirmado Rueda, al tiempo que ha remarcado que "es fundamental" para acabar con el minifundismo, para que las propiedades sean más grandes y útiles, fijar población y reducir costes a las explotaciones.

Asimismo, el presidente autonómico ha apuntado que estos procesos contribuyen a "modernizar el rural" y hacerlo "más vivible" y permite adaptarse a los tiempos para que la gente se quede a vivir en el.

Rueda también ha destacado que su Ejecutivo trabaja para que los procesos sean "más ágiles" y ha recordado que, desde 2020, finalizaron 37 concentraciones parcelarias, que acogen casi 30.000 hectáreas y beneficiaron a cerca de 20.000 propietarios.