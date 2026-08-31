Rueda subraya el carácter estratégico del sector vitivinícola y confía en una vendimia "abundante y de calidad"

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado da conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita un viñedo da Cooperativa Viños Barco, da Denominación de Orixe Valdeorras, con motivo do inicio da vendima. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado este lunes que el sector vitivinícola es un ámbito "estratégico" para Galicia y ha confiado en que la vendimia de este año sea "abundante y de excelente calidad" en toda la comunidad, como apuntan las previsiones.

Así lo ha señalado durante una visita a las instalaciones de la cooperativa Vinos Barco y conocer de primera mano los trabajos de vendimia que están realizando. En el acto estuvo acompañado por la conselleria do Medio Rural, María José Gómez.

Como ha ocurrido en los últimos años, la vendimia se inició antes de lo habitual en Galicia, pero las perspectivas con las que se trabaja es que se conseguirá una buena producción, con una excelente calidad, apunta la Xunta. Se continuaría, así, la tendencia del año pasado, cuando ya se registró la segunda cosecha más abundante de la década.

En su intervención, el titular del Ejecutivo autonómico ha puesto a esta bodega -fundada a finales de los años 50- como un "perfecto ejemplo" de un sector que "supo adaptarse a los nuevos tiempos sin abandonar los valores fundacionales".

El presidente gallego ha destacado que el sector vitivinícola tiene un "peso insustituible" como motor económico, en la producción agroalimentaria gallega y también es una "perfecta expresión de esa Galicia Calidade que hay que seguir manteniendo para triunfar en un mundo tan competitivo". En la comunidad hay cerca de 10.000 viticultores y más de 440 bodegas que elaboran vino con algun sello de identidad.

A renglón seguido, Rueda ha señalado que este fue un "verano excelente desde el punto de vista turístico" y ha apostado por seguir poniendo en marcha iniciativas como esta, bien sean bodegas u otros negocios, que aprovechen las oportunidades que brinda el rural.

CARRETERA DE CASOIO

Tras esta visita, el presidente se desplazó hasta Carballeda de Valdeorras para mantener un encuentro con vecinos y empresarios del sector de la pizarra, así como para conocer el resultado de los trabajos que se acometieron na estrada de Casoio a Riodolas y que contaron con financiación del Fondo de Cooperación Local de la Xunta.

Tal y como ha destacado el titular del Gobierno gallego, el acondicionamiento de esta vía fue considerado un proyecto estratégico ya que da servicio a 25 explotaciones activas de extracción y elaboración de pizarra, un "sector fundamental para la comarca, la provincia y para toda Galicia".

La actuación fue financiada al 50% entre la Administración autonómica y el ayuntamiento.