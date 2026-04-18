Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Xermade (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Equipos de bomberos se encuentran actualmente trabajando en la extinción de un fuego declarado en la parroquia de Cabreiros, en Xermade (Lugo).

Tal y como ha confirmado la Xunta, consultada por Europa Press, el incendio comenzó a las 15.39 horas de este domingo y por el momento continúa activo. Todavía no hay estimación del terreno afectado.

Según ha detallado Medio Rural, hasta allí se han movilizado dos agentes, seis brigadas y cuatro motobombas. Además, colaboran en la extinción dos helicópteros y dos aviones.