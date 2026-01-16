Los ganaderos realizan una nueva marcha a pie en Lugo y solicitan reuniones con eurodiputados

Hoguera de manifestantes de la tractorada que rodea la Muralla de Lugo desde el pasado lunes, frente a la Delegación de la Xunta de Galicia en Lugo, a 14 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). Los ganaderos y agricultores gallegos continúan en pie d - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos y agricultores de la provincia de Lugo, dirigidos por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, continuaron durante la jornada de este viernes su protesta indefinida contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur.

Un grupo de los 150 tractores que tienen tomada la Ronda de la Muralla se pusieron de nuevo en marcha pasado el mediodía para acompañar a los manifestantes en su recorrido a pie desde la Xunta de Galicia hasta la sede de la Subdelegación de Gobierno. También una vaca estuvo en la marcha a pie ante un grupo menos numeroso que los días anteriores, debido en gran parte a lo temprano de la hora y a que muchos de los manifestantes han tenido que volver a sus explotaciones, que requieren de un trabajo continuo.

Aun así, la manifestación tuvo lugar causando de nuevo un caos circulatorio en la ciudad, ya que la Muralla estuvo cortada durante varias horas. Las concentraciones cobran su momento álgido a las 22.00 horas, que, como explica Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, es cuando la mayor parte de los ganaderos terminan sus labores diarias.

La pasada noche, se encendieron todos los farolillos de los tractores y los asistentes se calentaron ante las frías temperaturas ante un fuego. Esta tarde está previsto que los tractores vuelvan a ponerse en marcha, recorriendo la ciudad y las zonas próximas, y por la noche volverán a concentrarse ante la Xunta.

El sábado será el día en el que se firmará el acuerdo y los dos colectivos convocantes de las concentraciones anunciarán también por la tarde las acciones de protesta que se llevarán a cabo.

Tanto Noelia Rodríguez, de Agromuralla, como Santiago Rego, de Gandeiros Galegos da Suprema, recordaron las consecuencias que traerá esta medida, "que llevará al despoblamiento del rural y a una catástrofe para el sector".

Por su parte, Rego reconoce que estas acciones han puesto a Mercosur en la diana de la actualidad para hacer consciente a la sociedad de su existencia y de los problemas que traerá para el consumidor.

Por su parte, Noelia Rodríguez hizo una valoración de estos cinco días de concentraciones para asegurar que lo único que han conseguido hasta ahora "son promesas que non son suficientes". Recuerda el compromiso de la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, para elaborar una moción de apoyo que buscará el acuerdo de todos los partidos, así como de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, de "llevar estas demandas a los eurodiputados, que son lo que pueden hacer presión". De hecho, están haciendo las gestiones necesarias para poder reunirse con los eurodiputados de todos los partidos políticos.

Por su parte, los colectivos no descartan participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo en Madrid y todas las tardes comunicarán el programa para el día siguiente, ya que las concentraciones seguirán indefinidamente, al igual que los tractores.

INICIATIVA DEL PP

Por su parte, el Grupo Provincial Popular llevará al próximo pleno de la Diputación de Lugo una iniciativa con la que busca lograr un acuerdo conjunto de todos los grupos políticos para defender de forma firme el sector primario de la provincia y sus intereses, "dejando al margen las diferencias ideológicas".

El portavoz popular, Antonio Ameijide, subraya la necesidad de una posición común ante el inminente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y en este contexto considera imprescindible "actuar con coherencia y unidad institucional".

Ameijide recuerda las recientes declaraciones de la presidenta de la Diputación, Carmela López, quien anunció medidas de apoyo al sector sin concretarlas, y sostiene que el secretario xeral del PSdeG ve el acuerdo con Mercosur positivo para Galicia. El PP sostiene que es una contradicción que refuerza la necesidad de una postura clara y consensuada.

La propuesta popular incluye exigir al Gobierno de España la defensa de las cláusulas de salvaguarda en el acuerdo UE-Mercosur, así como el refuerzo de los controles en frontera para garantizar que los productos de terceros países cumplan los mismos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal que los exigidos en la Unión Europea.

Asimismo, se insta a la Xunta de Galicia a mantener y reforzar las medidas de apoyo al sector primario, especialmente en materia de sanidad animal, prevención de enfermedades, compensaciones por pérdidas y control de la fauna salvaje.