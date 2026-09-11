El sector agroalimentario gallego demanda "mayor estabilidad geopolítica" que respete el comercio internacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario gallego demanda "una mayor estabilidad geopolítica mundial" para afrontar con garantías sus retos de futuro, de modo que se respete el comercio internacional.

El Foro Económico de Galicia ha organizado este viernes la segunda edición del Foro Rural Terras Gauda para analizar la situación del sector agroalimentario gallego en el nuevo contexto internacional. Entre las conclusiones, los expertos coincidieron en la importancia de que "la situación geopolítica sea estable, que se reduzcan las tensiones y no afecten a las normas del comercio internacional o a la seguridad en la cadena de suministro a nivel mundial".

En la jornada se debatieron los riesgos y las oportunidades del acuerdo UE-Mercosur, de la política de aranceles de Estados Unidos y de las consecuencias de las actuales tensiones geopolíticas.

Coordinado por Edelmiro López Iglesias y José Manuel Andrade Calvo, el foro reunió en Bodegas Terras Gauda a empresas del sector agroalimentario, universidades, representantes de UE, Xunta y Gobierno central, consejos reguladores, académicos y sindicatos.

Tras la inauguración por parte del presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira; el director del Foro, Santiago Lago; y el CEO del Grupo Terras Gauda, Antón Fonseca, se celebró una primera mesa redonda sobre 'La política comercial de la Unión Europea en el nuevo contexto geopolítico', con Beatriz Alvargonzález Largo (Representación de la Comisión Europea en España).