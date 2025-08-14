Seguen en estado grave os tres brigadistas feridos no incendio forestal de Oímbra (Ourense)

OURENSE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
Os tres brigadistas municipais feridos após sufrir queimaduras no incendio forestal rexistrado no concello ourensán de Oímbra seguen ingresados no complexo hospitalario universitario da Coruña (Chuac) en estado grave ou moi grave.
Así o informaron fontes hospitalarias consultadas por Europa Press após o ingreso dos tres na Unidade de Queimados do centro hospitalario.
No caso do máis novo, de 18 anos, ten queimaduras de terceiro grao con afectación no 40% do seu corpo. Presenta intoxicación por inhalación de fume e está estable con prognóstico moi grave.
O mozo de 23 anos ten queimaduras de segundo grao con afectación no 15% do seu corpo. Tamén presenta como os demais intoxicación por inhalación de fume e evoluciona favorablemente con prognóstico grave.
Por último, o brigadista de 25 anos ten queimaduras de segundo grao con afectación no 15% do seu corpo. Está estable con prognóstico grave.