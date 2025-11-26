La Seguridad Social cargará este viernes a miles de autónomos agrarios pequeñas cuotas pendientes de 2021-2023

Archivo - Un tractor durante la recogida de trigo en la parroquia de Calvo, a 31 de julio de 2023, en Abadin, Lugo, Galicia (España). El sector ganadero prevé un aumento de los costes de piensos y forrajes los próximos meses, debido a que España enfrenta - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha comunicado a miles de autónomos agrarios que cargará en cuentas bancarias este viernes, 28 de noviembre, pequeñas cuotas pendientes del periodo entre septiembre de 2021 y diciembre de 2023.

Esta regularización de cuotas del Régimen Especial Agrario (RAE) se debe a un error administrativo por el cual no se aplicó correctamente la cotización por formación profesional, lo que implica una liquidación complementaria.

Brais Álvarez, miembro de la Executiva del SLG, explica a Europa Press que estos cargos son "cantidades pequeñas", ya que se calcula sobre un 1% de lo que se paga por el cese de actividad, lo que se conoce como "el paro autónomo", por lo que pueden ser de unos siete euros, en función de cada base de cotización.

Precisamente, en el periodo 2021-23 no son grandes cantidades "porque el cambio al nuevo modelo de cotización por ingresos es de 2023, por lo que es previsible que haya mayores cobros en el siguiente cobro que tienen que pasar del 2023-25". Brais Álvarez reprocha que "no es de recibo" que llegue cuatro años después esa comunicación.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Área Externa de Unións Agrarias, Félix Porto, calcula que tienen más de 2.000 afectados en su organización a los que les ha llegado esta comunicación electrónica. "La Seguridad Social nos tiene acostumbrado este tipo de errores", censura.

Porto explica que son cuantías "pequeñas" que "en algún caso la comunicación que hace la Seguridad Social va a ser más cara que la propia cantidad que tiene que ingresar", lo que ve "ridículo". Critica que "lo que provoca es un trabajo ingente" de afectados que llaman para pedir información a los que se les recorta la atención presencial en el rural, una problemática que genera "malestar" entre los autónomos agrarios.

Los afectados recibirán una notificación por SMS o un correo electrónico en el que se les informa de esta regularización. Para consultar los detalles de las cuotas se puede acceder al sistema Importass o a la sede electrónica de la Seguridad Social.

Igualmente, el Sindicato Labrego advierte de la "importancia" de revisar periódicamente las cotizaciones y poner a disposición de la afiliación para resolver cualquier duda relacionada con este asunto o con otras cuestiones de la Seguridad Social. Además, pide más personal en las oficinas para atender a los autónomos, independientemente de que se tengan que hacer de forma telemática.