Sindicato Labrego advierte que los fondos para incorporaciones en el agro no cubren la demanda existente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha advertido que el presupuesto de las ayudas para la incorporación al agro es "claramente insuficiente" para aprobar toda las solicitudes que hay en la actualidad.

Todo ello después de que este lunes se abriese el plazo para solicitar las ayudas con este fin, dotadas con un presupuesto de 53 millones de euros. Así, 23 millones son para la incorporación de jóvenes al agro, mientras que los 30 millones restantes serán para financiar los planes de mejora asociados a estas incorporaciones.

En una nota de prensa, el apicultor y Secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez, ha denunciado que con estos 23 millones tienen que aprobar las 380 solicitudes de 2025 y todas aquellas que se soliciten en 2026, que estiman que serán entre 350 y 400.

"Esto nos hace pensar que muchos jóvenes van a quedar sin esta ayudad de vital importancia para iniciar nuevos proyectos y dar el relevo en muchas granjas", ha lamentado.

Según ha apuntado, este año se aprobaron 320 solicitudes a las que se destinaron 11.900.000 millones de euro, lo que da una media de 37.187,5 euros por solicitante. De esta forma, teniendo en cuenta el presupuesto asignado para este año y la estimación en la tercera revisión del PEPAC en enero de 2025 de 43326,39 euros por solicitante, los fondos dan para aprobar 530 solicitudes.

"La Consellería sabe que a las 380 solicitudes del año pasado hay que sumar otras tantas de este año, con lo que va a juntar más de 750 solicitudes cuando solo tiene presupuestados fondos para aprobar 530", ha afirmado Álvarez.

ESTUDIANDO VÍAS LEGALES

En este sentido, el sindicato ha afirmado no tener constancia en el ámbito agrario de que una administración convoque una ayuda como la de incorporaciones de 2025 y después no la resuelva. "Es algo nunca visto, y habla de lo poco que le interesamos las personas y granjas a la Consellería do Medio Rural", ha remarcado.

La organización pone en duda la legalidad de esta situación y aseguran estar estudiando todas las opciones posibles para que las personas solicitantes en 2025 vean reconocidos sus derechos. Así, han avanzado que valoran tanto acudir a la justicia como a la Valedora do Pobo.

"Los datos muestran que las necesidad de fondos, tanto para incorporaciones como para planes de mejora, eran muy superiores a las contempladas, y el tiempo nos dio la razón. En 2024 tuvimos que ver como a cientos de granjas se les denegaban sus planes de mejora, y como en el 2025 no resolvieron finalmente la ayuda y ahora en 2026 los fondos no van a llegar", ha aseverado el Secretario de Acción Sindical del SLG.

Con todo, han instado a la Consellería do Medio Rural a que "no deje tirados a los jóvenes que se quieren incoporar", que "cumplan sus obligaciones" y resuelvan la convocatoria anterior y doten a esta de un presupuesto "suficiente".