El Sindicato Labrego convoca concentraciones en defensa de la miel gallega este martes en Ourense y Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha convocado concentraciones en defensa de la miel gallega este martes, 3 de marzo, en Ourense y Lugo, bajo el lema 'O mel importado arruína as nosas vidas' y en defensa del comercio justo de proximidad.

Estas dos concentraciones simultáneas también se hacen con el apoyo en la convocatoria de la Asociación Apícola Abellas Nais, la Asociación de Apicultura Serra da Carba, la Asociación de Persoas Consumidoras Acuga e y la Agrupación Apícola de Galicia.

La concentración de Lugo tendrá lugar a las 11,30 horas ante la sede la Xunta en la Ronda da Muralla. A la misma hora en Ourense tendrá lugar ante el centro comercial Ponte Vella.

Advierten de que el 51% de las miles analizadas en las fronteras española por la UE fueron sospechosas de fraude. Y es que se encontraron mieles diluidas con jarabes de fructosa, uso de resinas de ultrafiltrado y un origen falso del producto. Alertan de que este porcentaje no dejará de crecer a partir de ahora con el acuerdo de la UE con Mercosur.