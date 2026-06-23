El Sindicato Labrego Galego pide convocar la mesa del cambio climático ante la "crisis" del sector primario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) pedirá este viernes en el pleno del Consello Agrario Galego la convocatoria de una mesa del cambio climático ante la "crisis" del sector primario derivada de la plaga del gusano soldado y las temperaturas excesivas o tormentas.

"La afectación del gusano soldado, junto a la falta de forraje y a la mala calidad de este, preocupan en grande medida a los productores, que viven perdidas en los cultivos y no cuentan con hierba suficiente para alimentar al ganado durante el otoño y el invierno", ha señalado el SLG en un comunicado.

El sindicato ha remarcado la necesidad de actuar "de manera urgente" y ha pedido a la Consellería do Medio Rural y a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático que "tomen las medidas necesarias".

En este sentido, ha remarcado la urgencia de que el Ejecutivo gallego "reaccione" a la situación y que convoque, "de forma extraordinaria", la mesa del cambio climático y "garantice los recursos y fondos necesarios para cubrir las perdidas" que tienen los labregos y las futuras.

Asimismo, ha avanzado que, si en una semana no hay un plan de actuación y una "respuesta firme" ante esta crisis, el SLG abordará el asunto con otras organizaciones agrarias y "no descartan" movilizarse, ante "una situación crítica".