SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) y Agromuralla coinciden en denunciar los bajos precios lácteos en los nuevos contratos en Galicia y critican que no cubren costes de producción.

Así, ambas entidades se suman a las críticas realizadas el pasado lunes por Unións Agrarias (UUAA) que calificó de "ridícula e insultante" la subida de 1,5 céntimos por litro en el precio de la leche que proponen algunas industrias de cara a la renovación de los contratos en Galicia y reclama precios de, al menos, cinco céntimos por litro.

En un comunicado, el Sindicato Labrego demanda una actuación inmediata de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), tanto a nivel gallego como estatal, ante el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de la industria láctea, "que continúa pagando la leche por debajo de los costes de producción y presentando propuestas de renovación de contratos que no garantizan la viabilidad de las granjas".

Advierte de que la situación es insostenible y exige que, en las renovaciones de contratos que deben formalizarse antes de que final este mes, la industria cumpla la ley y establezca precios justos que cubran los costes reales de producir un litro de leche.

El Sindicato Labrego denuncia que el precio medio de la leche continúa por debajo de los costes de producción, estimados en 47,4 céntimos/litro en este 2026 por la Fundación Juana de Vega.

Por su parte, Agromuralla expresa su "profunda indignación" por las nuevas cifras que las industrias lácteas comenzaron a trasladar el martes a las explotaciones ganaderas, con aumentos de solo un céntimo por litro, excepto en Entrepinares que cifra en 2 céntimos.

Agromuralla tacha de "absolutamente inaceptable" ese pequeño aumento tras recortes de entre ocho y diez céntimos por litro durante este año.

UU.AA. DENUNCIA VETOS DE FEGA

En orden de cosas, Unións Agrarias (UU.AA.) denuncia que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, discrimina a explotaciones familiares gallegas a la hora e beneficiarse de las ayudas de la Política Agrícola Agraria (PAC) a la incorporación de jóvenes en el caso de inscribir un segundo hijo en estas.

"Las explotaciones gallegas resultan de las más perjudicadas por esta problemática del Estado, ya que solo en 2025 hasta 16 granjas recibieron cartas de denegación de la PAC que vienen a sumarse a las 30 que se vienen arrastrando no últimos años", afirma.