El SLG pide a Medio Rural la convocatoria "inmediata" del Consello Agrario ante la "crisis sistémica" del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) pide a la Consellería de Medio Rural la convocatoria "inmediata" del Consello Agrario ante la "crisis sistémica" que atraviesa el sector en su conjunto, por la sequía, los costes de producción, bajos precios en las explotaciones lácteas, de carne y uva, enfermedades, plagas e incertidumbres ante la futura política común (PAC).

A través de un comunicado, el sindicato advierte además de que está "a la espera" de las medidas que transmita este martes el Ministerio de Agricultura para hacer frente a esta crisis. En caso de no ser "suficientes", valorará el inicio de movilizaciones.

En todo caso, los 50,17 millones de euros que contempla el reglamento de la reserva agrícola de crisis son a su juicio "totalmente insuficientes".

En este contexto, el SLG advierte a la Xunta que tiene "muchas competencias que pueden ayudar a las granjas gallegas", y cita que utilice fondos propios para paliar los costes de producción o el diseño de sistemas de ayuda que permitan a los profesionales "adaptarse a la nueva realidad".