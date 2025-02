El SLG reclama a la Xunta que las ayudas por la EHE cubran el lucro cesante y todos los gastos veterinarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) reclama que las ayudas de la Xunta por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) cubran el lucro cesante y "la totalidad" de los gastos veterinarios.

En un comunicado, el SLG señala que la resolución del 30 de diciembre de 2024 que regula la concesión de subvenciones directas destinadas a compensar los perjuicios por esta enfermedad "confirman las sospechas con respecto a la falta de exhaustividad y limitaciones en la cobertura".

Lamenta que el procedimiento "agrava la carga burocrática" de las granjas, con retrasos en los pagos y unos requisitos para cobrar los animales que "no se ajustan a la situación real de las granjas".

"Lo primero que hay que destacar es que hubo muchos casos que no se comunicaron porque la gente no sabía cómo debía actuar o estaba mal informada. Sobre todo al principio, en provincias como Ourense había información muy escasa, por lo que hay muchos positivos que no fueron notificados", explica. "También tenemos constancia de casos que se comunicaron verbalmente en Extensión Agraria pero no aparecen en el listado publicado en la resolución de las ayudas", agrega.

Además, "son numerosos los errores detectados en esta lista", por lo que se han elaborado formularios de alegaciones. "Por otra parte, al ser calculadas las indemnizaciones en base al número de cabezas de ganado de las granjas en las que los servicios veterinarios oficiales identificaron positivos, aquellas de mayor dimensión, aunque hayan tenido solo un caso, van a percibir importes más altos que las medianas y pequeñas que hayan podido haber tenido más vacas afectadas y, por lo tanto, incurrir más gastos y lucro cesante", lamenta.