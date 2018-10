La Sociedade de Historia Natural muestra su rechazo al pastoreo en zonas quemadas en una carta a la Xunta

Publicado 05/03/2018 13:44:34 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) ha mostrado este lunes en una carta abierta a la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, su rechazo a permitir el pastoreo en zonas quemadas, aunque sea en casos excepcionales.

En este sentido, señala que en este caso "sería un error criminalizar como incendiarios a todos los ganaderos", pero también el de "dar barra libre para el pastoreo en todas las zonas quemadas".

Al respecto, avisa de que la excepcionalidad "no es tal", para defender esta afirmación se remite a una comparecencia parlamentaria de 2012 de la por entonces diputada popular Emma Álvarez Chao en la que defendía que no procedía otorgar la excepcionalidad para el pastoreo en los fuegos en el Macizo Central porque es una situación "sistemática", que se repite, mientras existen áreas no afectadas para ese pastoreo o se puede negociar la cesión de terrenos para ello.

Asimismo, avisa de que "se corre el riesgo de comenzar un círculo vicioso" basado en "más fuegos, más ayudas y menos limitaciones". "En este momentos, muchas parroquias de mayor incidencia incendiaria reciben más dinero y son objeto de más intervenciones que las que no los sufren, lo cual es cuando menos injusto y contraproducente", agrega esta entidad.

Precisamente, el próximo sábado, 10 de marzo, tendrá lugar en el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, una charla de la Sociedade Galega de Historia Natural sobre los incendios forestales (12,30 horas).