Suben a cuatro los incendios activos, con un foco nuevo en A Fonsagrada, y con A Pobra do Brollón en Situación 2

Un vecino ve el avance del fuego, a 25 de agosto de 2025, en A Pobra de Brollón, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

La Situación 2 se desactiva en la provincia de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios que azota Galicia desde hace dos semanas no da tregua, subiendo los focos activos a cuatro. Si bien la Situación 2 de alerta ya se ha desactivado en la provincia de Ourense, continúa activa en A Proba do Brollón con un incendio que calcina ya 800 hectáreas. Además, en Lugo se ha registrado otro foco, en A Fonsagrada.

Lo recoge la última actualización enviada por la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de incendios superiores a 20 hectáreas.

Pobra do Brollón continúa en Situación 2 como medida preventiva por la proximidad a los núcleos de Golmar, en este municipio, y Conceado y San Pedro, en Quiroga, localidad lucense también afectada por el incendio de Larouco, ya estabilizado. El fuego afecta a unas 800 hectáreas.

En la provincia de Lugo notifican también un foco en A Fonsagrada, en la parroquia de San Pedro de Río. Iniciado alrededor de las 01.50 horas, según las últimas estimaciones provisionales ronda las 20 hectáreas.

Por su lado, en Ourense, continúan activos los fuegos de Avión (Ourense), que quema una superficie estimada de 250 hectáreas en la parroquia de Nieva; y el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que calcina 4.700 hectáreas en Galicia tras propagarse a Ourense el fuego iniciado el jueves 14 de agosto en la localidad zamorana de Porto. Este incendio afecta a las montañas de Trevinca.

CONTROLADOS Y ESTABILIZADOS

De otro modo, están estabilizados los fuegos de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso (19.000 hectáreas); Larouco, parroquia de Seadur (alrededor de 30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego); Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas), y Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).

Otros tres incendios permanecen controlados: Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas), y Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas).