La superficie afectada por la rata topo en Lugo ronda las 1.630 hectáreas en casi 3.000 parcelas

Publicado 10/01/2020 17:00:46 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La superficie afectada por la 'rata topo' en diferentes ayuntamientos de la provincia de Lugo se sitúa en las 1.629,63 hectáreas en un total de 2.995 parcelas.

Así lo reflejan las declaraciones de daños hechas por los propios afectados, una vez terminado el plazo que ellos mismos solicitaron ampliar a la Xunta para hacer esta evaluación. Los municipios lucenses en los que se detectó la presencia de este roedor son los de As Nogais, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Con esta información, técnicos de la Consellería do Medio Rural se desplazarán de nuevo a la zona afectada para determinar la población de roedores y evaluar las posibles medidas a adoptar, siempre de acuerdo con la normativa vigente.

Según ha recordado la Xunta el un comunicado, el personal de la consellería ya trabajó sobre el terreno en noviembre pasado. En aquel momento, los ganaderos y agricultores afectados se comprometieron a trasladar los datos de incidencia tras el puente de la Constitución. Posteriormente, ellos mismos solicitaron que se ampliara ese plazo de declaración, algo que se acordó para después de Reyes.

A partir de ahora volverán a mantenerse reuniones con los afectados para evaluar y consensuar las medidas a aplicar. Así, se analizarán los diferentes métodos de lucha contra este animal permitidos por la legislación y compatibles con la actividad ganadera y con el medio ambiente. En un primer momento, los propios afectados trasladaron a la Xunta que las medidas a llevar a cabo no tendrían efecto en períodos de lluvia ni de nieve, unas condiciones que se han dado desde noviembre de 2019 hasta prácticamente finales del pasado año.