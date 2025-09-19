La superficie quemada en el incendio de Pantón (Lugo) asciende a 150 hectáreas

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado en el municipio lucense de Pantón, concretamente a en la parroquia de Pombeiro, que mantiene activa la situación 2 por la proximidad del fuego a las viviendas del núcleo de Lornís, calcina 150 hectáreas.

Así, según los últimos datos ofrecidos por la Consellería do Medio Rural, sigue activo un incendio en el municipio de O Bolo, concretamente, en la parroquia de Vilaseco, que mantiene activa la situación 2 por la proximidad de las llamas al núcleo de Santa Cruz, y según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 30 hectáreas.

Por su parte, el incendio del municipio lucense de Barreiros, registrado en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, sigue controlado y afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.

En total, las superficie calcinada en estos tres fuegos asciende a 320 hectáreas.

La Consellería ha recordado que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. Además, existe un teléfono anónimo para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha: 900 815 085.