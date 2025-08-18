Tarde sin confinamientos ni evacuaciones en Ourense pese a que sigue con varios grandes incendios sin control

Sí hubo cortes de tráfico en vías secundarias

OURENSE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias del 112 ha informado de que Ourense ha vivido una tarde sin confinamientos ni evacuaciones pese a que mantiene varios incendios activos.

Según su último parte, durante la tarde de este martes no se registraron evacuaciones ni confinamientos, aunque sí cortes de tráfico en vías secundarias como la OU-533 en A Gudiña, abierta poco tiempo después, y la OU-114 y OU-113, ambas en Castrelo do Val.

Sin embargo, contra las 20.00 horas, esta última, la OU-113, estaba de nuevo en funcionamiento.

También fue interrumpida la circulación en la N-525 entre los puntos 177 y 180, dentro del término municipal de Cualedro. Quedó abierta a las 19 horas.

Sigue parada la circulación de trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid; y las residencias de mayores han recuperado la situación de normalidad, según informaron a Europa Press esta tarde fuentes de la Consellería de Política Social.