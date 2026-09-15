Terras Gauda impulsa su estrategia de internacionalización y crece en Estados Unidos en 2026

Bodega Terras Gauda - TERRAS GAUDA

A CORUÑA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Terras Gauda ha impulsado su estrategia de internacionalización y crecido en Estados Unidos en 2026, según ha informado. El grupo, que comercializa más de 2,6 millones de botellas de sus cuatro bodegas, ha tenido un crecimiento muy positivo en el exterior en el primer semestre.

En un comunicado, indica que se ha reforzado en mercados clave como Noruega, México, Corea del Sur y Puerto Rico, y ha desembarcado en Uzbekistán y El Salvador.

Por otra parte, remarca que Bodegas Terras Gauda ha acelerado su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y la economía circular a través de un proyecto de cooperación internacional con el grupo chileno Concha y Toro.

En este sentido, indica que afronta los últimos meses del 2026 con un mejor posicionamiento internacional, principalmente, en Estados Unidos, "donde, pese al contexto geopolítico y arancelario, ha experimentado un crecimiento a doble dígito durante el primer semestre del año".

"Un crecimiento que también comparte, en distinta medida, en otros mercados tradicionalmente relevantes para la compañía, como Noruega, México, Corea del Sur y Puerto Rico que, con Reino Unido, EEUU y Suiza, continúan siendo los principales mercados en el exterior", añade.

El grupo, que comercializa más de 2,6 millones de botellas y está presente en más de 60 países de todo el mundo con los vinos de sus bodegas Terras Gauda, Pittacum, la Compañía de Vinos Heraclio Alfaro y Quinta Sardonia, ha desembarcado en dos nuevos mercados durante este ejercicio: Uzbekistán y El Salvador.

"Con un balance de exportaciones que supera en la actualidad el 35% de forma global, a nivel nacional los principales mercados, después de Galicia, son Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid".

Por otra parte, sobre su colaboración con Concha y Toro, uno de los mayores grupos vitivinícolas del mundo, asegura que el objetivo es promover la viticultura sostenible en viñedos diferenciados del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur.