Todos los incendios de Galicia, bajo control

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todos los incendios declarados en Galicia permanecen bajo control. En las últimas horas se han dado por controlado los incendios de A Pobra do Brollón, originado en la parroquia de Abrence, que afecta a unas 900 hectáreas; y el de Avión, en la parroquia de Nieva, que afecta a unas 250 hectáreas.

Así lo ha comunicado la Consellería de Medio Rural en su último parte informativo, con datos recabados hasta las 14.30 horas.

En el resto de focos no hay cambios. Continúan bajo control los fuegos de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que ha arraso alrededor de 5.000 hectáreas en territorio gallego tras iniciarse en Porto (Zamora) y traspasar la frontera con Ourense, donde ha afectado a terrenos de las montañas de Trevinca.

Asimismo, están bajo control los mayores incendios declarados durante la ola, que se han convertido en los de mayor entidad de la historia de Galicia: el de Larouco, con 30.000 hectáreas calcinadas en hasta 10 localidades tras originarse en la parroquia de Seadur; y el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, con 19.000 hectáreas, donde el foco de Vilariño, por el momento, está estabilizado y los dos de Chandrexa, controlados.

También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de: Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), A Mezquita (10.000 hectáreas), Carballeda de Avia-Beade (4.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas).