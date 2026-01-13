Un total de 132 viticultores recibirán ayudas para reestructurar y reconvertir el viñedo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

Un total de 132 viticultores recibirán las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo, dotadas de más de tres millones de euros, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

Tal y como ha expuesto el Diario Oficial de Galicia (DOG) este martes, el objetivo de las ayudas es "incrementar la competitividad de las explotaciones, adaptar el cultivo del viñedo al cambio climático y hacerlo de forma sostenible", al mismo tiempo que "se promueve el relevo generacional".

De esta forma se actuará en un total de 184,7 hectáreas. La mayoría de los expedientes aprobados son de solicitantes de Ourense, con 81; y de Pontevedra, con 39; los restantes son de Lugo, con nueve; y de A Coruña, con tres.

Así, el plazo máximo de ejecución y justificación es hasta el 31 de julio de 2026, en el caso de las operaciones anuales; y hasta el 31 de julio de 2027, para las bienales. Con respecto a estas últimas, se establece entre el 16 de octubre de 2026 y el 31 de julio de 2027 para solicitar el pago.

Igualmente, las personas viticultoras a las que las inversiones les exijan pagos inmediatos podrán solicitar un anticipo máximo del 80% de la ayuda aprobada cuando constituyan una garantía por un importe por lo menos igual al del anticipo. El plazo será de un mes desde la concesión de la ayuda.