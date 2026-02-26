Un total de 238 ayuntamientos solicitaron ya su adhesión al convenio de gestión de biomasa en fajas secundarias

Reunión de la conselleira con distritos forestales - XUNTA

Un total de 238 ayuntamientos (un 76% del total de Galicia) solicitaron ya su adhesión al nuevo convenio de gestión de la biomasa en las fajas secundarias firmado con la empresa pública Seaga, según ha destacado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

Gómez ha participado este jueves en una reunión con los jefes de servicio provinciales y de los 19 distritos forestales, donde ha subrayado que la prevención es una tarea "compartida" por administraciones y propietarios.

Entre otros datos, ha destacado el incremento del presupuesto hasta los 25 millones de euros, en los que se incluye el fondo específico de limpieza de fajas, dotado con 10 millones por anualidad.

Con el fin de prestar "un mejor servicio", según ha reiterado, la Xunta ha optado por "reforzar" el apoyo a los municipios, "especialmente" a aquellos de menos de 10.000 habitantes, y a particulares.

La idea es promover "de forma más ágil" las ejecuciones subsidiarias en zonas de riesgo de incendio forestal en las que los titulares no cumplan con sus obligaciones.

A comienzos de este año se contrataron los primeros lotes de trabajo al amparo de este nuevo convenio, según informa la consellería. Se trata de 12 por 6 millones, que permiten actuar en casi 1.900 hectáreas y llegar a más de 37.000 parcelas, en aquellos municipios que se sumen al acuerdo.