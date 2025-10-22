Un total de 655 titulares de explotaciones agrarias serán beneficiados para participar en regímenes de calidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles la resolución de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria de la Consellería do Medio Rural por la que se da publicidad a la concesión de las ayudas a la nueva participación de agricultores en regímenes de calidad. Así, un total de 655 explotaciones se verán beneficiadas con una aportación total de algo más de 184.000 euros.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la mayor parte de ellas, un total de 370, corresponden a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Gallega.

El resto se refieren al Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (Craega), con 250 beneficiarios, a la IGP Miel de Galicia, con 23, y a otros indicativos de calidad diferenciada, que son 12 en conjunto.

Estas ayudas tienen como objetivo incentivar la participación de los titulares de explotaciones agrarias en regímenes de calidad, esto es, en denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas o en producción ecológica.

Los beneficiarios pueden financiar los costes fijos ocasionados por la inscripción en un régimen de calidad, así como la cuota anual de participación, imputados a la campaña que comprende el período que va del 1 de mayo de 2024 hasta el 30 de abril de 2025. La cuantía de la ayuda es del 100% de los gastos subvencionables realizados, sin superar los 3.000 euros anuales por explotación, durante un período máximo de cinco años.

Para cobrar las ayudas, las personas beneficiarias tendrán hasta el 25 de noviembre, incluido, para presentar la documentación justificativa de los gastos efectuados y la solicitud de pago correspondiente a través de la sede electrónica de la Xunta.

LOTES MADERA

En otro orden de asuntos, el DOG ha publicado la resolución de la convocatoria de una enajenación de maderas en A Coruña, a través de la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal de la Consellería do Medio Rural, en una subasta pública electrónica que tendrá lugar en la Delegación Territorial de la Xunta en esta provincia, en la que se prevé adjudicar 18 lotes con un valor total de 1.160.455,09 euros.

La Xunta ha apuntado que 12 lotes cuentan con certificación PEFC y cuatro disponen de la doble certificación PEFC y FSC, los dos sistemas de certificación más implantados en el mundo.

Las empresas que opten a los lotes deben contar con un certificado de cadena de custodia, que garantiza la trazabilidad de la madera.