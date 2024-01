Unións Agrarias pide que se agilice el pago de ayudas a los afectados por la plaga de ratas topo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) ha demandado a la Xunta que agilice el pago de las ayudas a los ganaderos afectados por la plaga de ratas topo en las comarcas de la montaña de Lugo.

En un comunicado emitido este lunes, Unións saluda la apertura de estas compensaciones económicas, aunque considera que llegan "con retraso" después de "años de lucha".

Además, ha reclamado que se mantengan estas ayudas en futuros ejercicios porque "el problema causado por las ratas topo en los prados sigue sin resolverse" en los ayuntamientos de As Nogais, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos e Triacastela.