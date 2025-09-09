Unións Agrarias pide a la Xunta "flexibilidad" para la producción ecológica tras los incendios

A CORUÑA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha solicitado a la Consellería de Medio Rural que se "flexibilice de manera transitoria" la normativa que rige la producción ecológica. Lo hace, explica, por la "imposibilidad de cumplir con las ratios" que se fijan para la alimentación del ganado tras los incendios de este verano.

En un comunicado, expone que el Reglamento Europeo establece la posibilidad de adoptar "normas excepcionales" para permitir que la producción ecológica "prosiga su actividad o la renueve en caso de circunstancias catastróficas".

La organización agraria recuerda que la ola de incendios que asoló gran parte de la provincia de Ourense y otras comarcas de Galicia en las últimas semanas supuso la pérdida de la producción forrajera de explotaciones ganaderas y de la superficie pecoreada por las abejas.

Así, asegura que "el nivel de pérdida fue tan elevado, en algunos casos la totalidad de la superficie propia, que la Consellería de Medio Rural dispuso un dispositivo de emergencia para garantizar el suministro inmediato de alimento para los animales de las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios forestales".

En este contexto, añade, las explotaciones inscritas en el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia (CRAEGA) tienen "serias dificultades para abastecerse hoy por hoy de alimentación ecológica".

Apunta que "se encuentran en un camino sin salida dado que el incumplimiento de la normativa implica la pérdida de la certificación en el CRAEGA y además de los compromisos y requisitos de la Política Agrícola Común (PAC) referidos a gestión agroambiental en agricultura ecológica".