UU.AA. alerta de que en Galicia aún se produce leche "a pérdidas" o "sin ganar nada"

Publicado 11/01/2019 12:34:49 CET

LUGO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de servicios de Unións Agrarias, Óscar Pose, ha alertado este viernes de que los productores de leche siguen produciendo en Galicia "a pérdidas" o "sin ganar nada".

Pose ha denunciado esta situación tras hacer un balance de lo que ha representado 2018 para el sector lácteo en la comunidad, donde el precio medio durante el pasado año se situó en 30,20 céntimos por litro de leche, de media, frente a los 31,26 que se pagaron en España.

Durante el ejercicio 2018 se ha mantenido la tendencia de cierre de explotaciones de un cinco por ciento anual, con 420 granjas de leche que concluyeron su actividad, lo que sitúa el número de explotaciones por debajo de las 7.600 en la Comunidad gallega, ha indicado UU.AA..

"Ya no solo es producir a pérdidas, sino que los que estamos en las explotaciones tenemos que cobrar y deberíamos tener un sueldo mínimo, por eso no es ya solo producir a pérdidas sino también poder tener un sueldo digno los que trabajamos en las explotaciones", ha manifestado Pose. "Eso no se consigue a día de hoy en la mayor parte de los casos", ha abundado.

El dirigente agrario, sobre esas pérdidas, ha estimado que "se dejó de cobrar con respecto a la media de España doce millones de euros", por cuanto a las granjas de Lugo sí cobraran el litro como esa media española durante 2018.

Pero aún es mayor ese "agravio", según ha explicado, si se realiza con la media europea. "Estaríamos hablando de 47 millones de euros que ingresarían más las explotaciones de Lugo si cobraran lo mismo que la media (del litro de leche) de la Unión Europea", ha sostenido.

"A mayores de esto, que no solo es el precio de la leche, sino que en los dos últimos años hubo una recuperación muy importante del precio de la mantequilla, de la grasa, y esto no se repercutió en las explotaciones para nada", ha señalado.

En concreto ha puntualizado que en Lugo, "en el último año, las industrias facturaron 57 millones de euros más por la grasa, a mayores del precio de la leche, que no repercutieron para nada en nuestras explotaciones", ha protestado.

Finalmente ha avanzado que en las próximas semanas se producirá una reunión con las industrias para fijar los precios de la leche.