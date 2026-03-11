UU.AA. denunciará ante la CNMC "concertación de precios" de distribuidoras tras subir un 24% el gasóleo agrícola

Archivo - Un tractor durante la recogida de trigo en la parroquia de Calvo, a 31 de julio de 2023, en Abadin, Lugo, Galicia (España). El sector ganadero prevé un aumento de los costes de piensos y forrajes los próximos meses, debido a que España enfrenta - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) ultima una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las distribuidoras petroleras por "concertación de precios".

Alerta de una subida "disparada" de precios que en el caso del diésel agrícola ronda el 24% en los últimos 10 días, de forma que alcanza los 1,5 euros por litro, lo que pone en "alerta máxima" a las explotaciones gallegas.

En un comunicado, sostiene que esta "escalada explosiva en la cotización no tiene explicación mas allá de la mera especulación en los precios, ya que todo el combustible que se está vendiendo fue comprado antes del conflicto en el golfo Pérsico". Una situación que se traslada también a los fertilizantes que "en la última semana subieron 100 euros en tonelada" y a otros derivados del petróleo como los plásticos agrícolas.

La organización agraria reclama a las administraciones central y autonómica la puesta en marcha de un plan de contingencia que coordine acciones para garantizar el mantenimiento de la producción "ante las graves consecuencias que se derivan de la concurrencia de factores tan negativos y sobre todo de la incertidumbre ante los escenarios futuros". En este sentido, exige la aplicación exhaustiva del ordenamiento de la Ley de Cadena en lo referido la subida de los costes de producción y su repercusión en el precio de venta en origen de leche, carne o patatas.

Además, lamenta que "la fuerte subida de insumos no ha ido de la mano de una subida de los precios que los productores perciben y eso es algo que debe mudar de inmediato para garantizar el futuro de un sector estratégico para el rural gallego que cada año pierde músculo por la constante caída y cierre de explotaciones".