UU.AA. marca el reto de vender Ternera Gallega fuera de Galicia y a mayor precio

La organización agraria trasladará sus propuestas para la IXP en el pleno del jueves

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) se marca el reto en la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega de conseguir vender la carne fuera del mercado de Galicia y a mayores precios. Esta y otras propuestas las trasladará en el Consejo Regulador en el pleno previsto para el jueves.

En rueda de prensa, el responsable del sector cárnico de UU.AA., José Ramón González, que asume en el consejo la vicepresidencia del sector productor, ha destacado su apuesta por una campaña de "promoción" para los próximos cuatro años, de modo que Ternera Gallega se oriente hacia mercados como el Levante español, "muy poco atendido", y en general "zonas turísticas" del Mediterráneo, con "más poder adquisitivo" y donde la marca de esta carne tiene "buena imagen".

Y es que, según ha explicado, entre el 55% y el 60% de la carne de Ternera Gallega se vende en Galicia, por lo que está "compitiendo en un mercado muy local" e impidiendo un mayor "impulso en los precios".

Con la vista puesta en "valorizar el producto", para garantizar la viabilidad de unas explotaciones que entienden "imprescindibles" para la gestión del territorio por su "función medioambiental", la organización agraria espera que el pleno del jueves sea un "punto de inflexión", en palabras del responsable de coordinación Félix Porto.

"SEGUNDO IMPULSO" A LOS PRECIOS

González se ha referido a los "años muy difíciles en cuanto a precios" que vienen padeciendo los ganaderos, antes y después de la pandemia, y luego por el aumento de los costes de producción.

Viendo "clave" el acuerdo de precios que ha supuesto un "cambio de mentalidad" y un alza en el valor por el que se vende la carne, considera preciso un "segundo impulso" y para ello plantea "externalizar, sacar carne fuera de Galicia".

"El reto es cubrir el mercado nacional: primero con industria gallega, pero si la industria gallega no sabe, no quiere o no puede, con industria de fuera", ha expuesto.

Entre otras propuestas, ha señalado la de dirigirse a "mercados más exclusivos" que pagan más por la carne, como el caso de la restauración, "abandonada", frente a la distribución, que se lleva "casi todo".

También ha abogado por "homogeneizar" la Ternera Gallega Suprema, para que ofrezca "siempre las mismas cualidades", y por clasificar las explotaciones según su manejo, entre otras cuestiones.