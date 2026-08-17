UU.AA. pide una reunión a Medio Rural para habilitar ayudas ante las pérdidas "millonarias" por la sequía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) ha demandado este lunes una reunión de seguimiento con la Consellería do Medio Rural para analizar la evolución de la sequía, actualizar la valoración de los daños y empezar a diseñar una nueva hoja de ruta de actuación.

Lo hace tras constatar que la sequía está dejando pérdidas "millonarias" en la comunidad. En un comunicado eleva a 88,3 millones de euros las pérdidas en forraje y prados de la provincia de A Coruña; 52,5 millones de euros en la provincia de Lugo; y 14,7 millones en la provincia de Pontevedra.

La organización incide en que la situación resulta "particularmente preocupante" en las explotaciones lecheras, en las que la alimentación representa alrededor del 60% de los costes de producción.

La menor disponibilidad de forraje propio obligará a numerosas granjas, alega, a incrementar las compras de alimentos durante los próximos meses, por lo que el impacto económico de la sequía no acabará con la cosecha, sino que se trasladará a los costes de producción hasta la siguiente campaña, debido a la dificultar de encontrar alimentación animal alternativa.