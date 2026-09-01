UU.AA pide a Xunta y Gobierno activar un fondo para minimizar los daños en la apicucultura y evitar cierres

Rueda de prensa de Unións Agrarias y UPA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA) ha pedido a la Xunta y al Gobierno central activar un fondo compartido para minimizar los daños en el sector apícola, derivados de la meteorología, plagas y la entrada de miel extranjera a precios más baratos, y evitar el cierre de colmenas.

En rueda de prensa, el vicesecretario xeral de UU.AA, Félix Porto, y el secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), José Ramón González, han alertado de la situación compleja que afronta el sector a nivel nacional, marcado por las malas condiciones climáticas de los últimos meses y la proliferación de enfermedades.

Según han expuesto, en Galicia hay alrededor de 36.500 apicultores con 2,8 millones de colmenas, que generan un valor aproximado de 62 millones de euros. Esto, sitúa al territorio como la tercera CC.AA con más explotaciones, ya que una de cada ocho está en Galicia.

En este contexto, han advertido de la caída de producción a nivel nacional del sector, condicionada por los cambios climatológicos o sucesos como los incendios, que afectan especialmente a la abeja por ser un insecto "muy sensible"; plagas y parásitos como la varroa o la avispa velutina; y la entrada de miel de Asia e Hispanoamérica a menos de dos euros, un precio con el que no pueden competir los productores locales.

Sobre este último punto, González ha valorado positivamente la aprobación del Real Decreto 68/2025, del 4 de febrero, del etiquetado de la miel, que obligará a mostrar en la etiqueta del producto el porcentaje de miel que lleva y el origen de la misma.

Ante este escenario, Porto ha alertado de que esta caída "significativa" de la producción, que en Galicia se sitúa en un 50% como mínimo y asciende al 60-70% cuando hay un "doble problema", por ejemplo, la presencia de velutina y malas condiciones climáticas.

A raíz de ello, la Comunidad se sitúa en un "riesgo inminente" de desaparición de explotaciones, lo que, ha subrayado Porto, trasciende el valor económico, debido a que la apicultura tiene una "gran importancia medioambiental".

"La polinización, la biodiversidad y el mantenimiento del ecosistema son tres cuestiones fundamentales y por lo tanto hay que hacer una llamada de atención y activar mecanismos para compensar las pérdidas de renta que se están produciendo en las explotaciones y para eso es fundamental a PAC. La PAC tiene que ser un buen instrumento para generar recursos para afianzar y fijar esa población y explotaciones y, a mayores, tenemos que poner y activar un mecanismo de ayudas", ha señalado.

Así, ha pedido a la Xunta y al Gobierno central que activen un fondo compartido que evite el cierre de explotaciones y que cada Administración aporte a él entre tres millones y tres millones y medio de euros. "No es solo compensar el incremento del coste de producción, sino que si hay caída que no se cierren colmenas", ha indicado.

AYUDA ESPECÍFICA POR COLMENA

Por su parte, el secretario de Ganadería de UPA ha reiterado la petición realizada el pasado mes de marzo en el Ministerio de que la PAC contemple una ayuda directa y específica por colmena a partir de 2027, priorizando en todo momento a la ganadería familiar.

"Creemos que es fundamental, la pérdida de renta no es un tema puntual, es una pérdida estructural. La presión climática y el cambio climático está afectando a la rentabilidad y a todos los problemas sanitarios", ha justificado.

También, los representantes sindicales han enfatizado la importancia de contar con una interprofesional apícola, ya que "no tiene sentido" que el sector carezca de ella. Además, han remarcado que se debe reconocer y compensar la función medioambiental de la apicultura.

"En la nueva reforma de la PAC hay un margen de un aumento de 5% de las ayudas acopladas y entendemos que ahí hay margen para que se pueda meter la apicultura", han afirmado.