UU.AA. pide a la Xunta reprogramar 530 millones de fondos europeos a través de un plan de choque para el agro

Avisa de las dificultades que atraviesan sectores como el de la carne, el vino, la leche o los productos de huerta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha pedido a la Xunta de Galicia que ponga en marcha un plan de reconstrucción para el sector agrario gallego a través de la reprogramación de 530 millones de fondos europeos destinados a la agricultura y a la ganadería y que "aún están sin gastar".

Así lo ha demandado el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, en una rueda de prensa telemática ofrecida este miércoles, en la que ha explicado que esta "reprogramación" pasaría por posponer actuaciones forestales en programa de desarrollo rural para fortalecer las ayudas directas a los sectores en crisis.

"Nosotros no vamos a pedir un presupuesto especial para rescatar a este sector, pero sí vamos a exigir que dentro del destinado a la agricultura y a la ganadería se haga un replanteamiento para salir al rescate de agricultores y ganaderos afectados", ha manifestado.

En su intervención, Roberto García ha explicado que de unos 1.186 millones de plan de desarrollo rural que se tienen que ejecutar antes del 31 de diciembre de 2020, aún quedan 528 millones que "la Unión Europa ha aprobado reprogramar".

"Parece lógico que partidas destinadas a arreglar caminos rurales, a hacer pistas y labores de prevención de fuegos, que no es que no sean importantes, puedan esperar", ha sostenido García, que asegura que "lo imprescindible" es que las "48.000 personas" que gestionan la mayor parte del territorio gallego no tengan que cerrar sus explotaciones por falta de viabilidad.

Para ello, entre otras cuestiones, ha propuesto destinar un 2% del conjunto de los fondos del plan de desarrollo rural a ayudas directas de 5.000 euros por explotación a los ganaderos y agricultores a los que más ha afectado la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

En este sentido, ha abogado por establecer otra línea de apoyos para las explotaciones sensibles situadas en zonas desfavorecidas de montaña y que presentan limitaciones especiales con ayudas de hasta 457 euros por hectárea; así como programas especiales de ayudas ambientales para explotaciones de carne situadas en estas zonas.

García también ha reclamado que una parte importante de los fondos vayan destinados a circulante y a créditos para que las explotaciones puedan financiar sus inversiones y deudas vivas ante los problemas de ingresos que puedan tener.

En la rueda de prensa, el secretario xeral de Unións Agrarias ha llamado la atención sobre las especiales dificultades que la crisis del coronavirus ha implicado en sectores como el de la carne, la leche, los productos de huerta o los mercados de proximidad.

AVISA DE LA LLEGADA DE PRODUCTOS DE OTROS PAÍSES

En su comparecencia telemática Roberto García también ha advertido de la llegada de productos excedentes de otros países que perjudican la estabilidad del mercado español al implicar una caída de los precios.

Por ello, ha exigido que dentro de la Unión Europea se de una "respuesta uniforme al conjunto de la pandemia" y que "se pongan en marcha cláusulas de salvaguarda" para que en estos sectores se impida "la entrada de productos de otros países mientras no se regula el mercado interno".

Y es que, según ha señalado, se ha detectado la entrada de productos excedentes de otros países, como leche de Francia y queso de barra de Alemania a bajos precios. Frente a ello, ha reclamado un "plan de contingencia" para "frenar las importaciones", así como la activación de un observatorio de precios que imposibilite que el pago de precios por debajo de los costes de producción.