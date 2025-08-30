La vendimia de albariño en la provincia de Pontevedra arranca con una cosecha "sana y abundante"

Archivo - Varias uvas colgando de una parra en una de las fincas de la bodega Señorío de Sobral, a 8 de septiembre de 2023, en Cambados, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra, mediante el nuevo aviso fitosanitario del personal técnico de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, ha anunciado que la vendimia ya comenzó o está a punto de hacerlo en la mayoría de los predios de albariño, en los que la cosecha será "sana y abundante".

Según ha detallado la Diputación en un comunicado, en las variedades más tardías aconseja no descuidar la vigilancia y recuerda que después de la vendimia es necesario realizar tareas para proteger las vides de cara al futuro.

En esta campaña el mildiu y el oídio causaron pocos daños en el territorio de la provincia y fueron fácilmente controlados con los tratamientos aplicados.

Con todo, el personal de Areeiro recomienda que en los predios con una elevada presencia de síntomas se valore la opción de aplicar un tratamiento cúprico para reducir le nivel del inóculo en la próxima vendimia.