El vivero público de A Falmega, en Oroso, incorpora semillas de Pinus radiata más resistentes a las plagas

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita el vivero público de A Falmega, en Oroso - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vivero público de A Falmega, en el municipio coruñés de Oroso, incorpora un nuevo huerto de semillas del pino 'Pinus radiata' para la obtención de material forestal de reproducción cualificado, el cual ya está inscrito tanto en el Rexistro Galego de Materiais de Base como en el estatal desde este mismo año. Así se busca conseguir plantas mejoradas genéticamente más resistentes a las enfermedades como la banda marrón.

Este huerto, puesto en marcha entre 2021 y 2022, cuenta con una superficie de 6,57 hectáreas y está integrado por 105 clones seleccionados para garantizar la producción de semilla forestal de alta calidad.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este jueves este vivero, en donde ha destacado que este tipo de recursos contribuyen a la sostenibilidad de las futuras masas forestales y a la mejora de la productividad y resiliencia del monte, puesto que se trata de plantaciones con árboles seleccionados por sus caracteres superiores.

Con esta producción de material forestal de reproducción cualificado se busca dar respuesta a las del monte gallego.

Este material genético procede del también vivero público de Areas, en Tui, por lo que se asegura la trazabilidad y continuidad del programa gallego de mejora genética de esta especie. Su selección se realizó por la buena conformación para la producción maderera, con lo que se busca mejores crecimientos y valor para la industria, pero también tolerancia a la banda marrón o a otras contingencias que puedan afectar a esta especie.

La Consellería do Medio Rural llevó a cabo la pasada primavera una actuación de tratamiento foliar en más de 10.000 hectáreas de masas de Pinus radiata. Esta acción viene acompañada de un seguimiento técnico en el que se analizan los suelos para determinar las carencias que presentan y así poder ajustar el tratamiento a cada territorio.