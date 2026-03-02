Xunta actuó en más de 6.300 hectáreas y en la mejora de 100 kilómetros de pistas forestales tras lo fuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta actuó en más de 6.300 hectáreas, entre la extracción de madera comercial en montes de gestión pública y con el acolchado de paja para la consolidación de suelos y reducción de las escorrentía superficial, así como en la mejora de más de 100 kilómetros de pistas forestales.

Así se desprende del informe evaluado este lunes en el Consello de la Xunta sobre los trabajos de restauración y recuperación realizados tras la oleada de incendios de este verano, que afectó principalmente a la provincia de Ourense.

La Dirección Xeral de Defensa do Monte, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), realizaron diferentes trabajos para identificar las zonas prioritarias en las que intervenir para realizar la consolidación de suelos y reducción de la escorrentía superficial.

Para ello, con la técnica del acolchado con paja actuaron en cerca de 110 hectáreas e instalaron cerca de 1.000 metros de albarradas entre las provincias de Ourense y Lugo.

A mayores, procedieron a adecuar el firme de las pistas forestales dañadas con labores como la limpieza de cunetas y la instalación y/o reparación de las obras de paso necesarias para mejorar la capacidad de evacuación de las aguas.

A mayores, procedieron con la adecuación del firme de las pistas forestales dañadas, con labores como la limpieza de cunetas y la instalación y/o reparación de las obras de paso necesarias para mejorar la capacidad de evacuación de las aguas. Actuaron en más de 100 kilómetros de pistas de las cuatro provincias.