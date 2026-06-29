Xunta acuerda con sindicatos mejoras para los bomberos forestales laborales, que cobrarán por domingos y festivos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha acordado con sindicatos mejoras en las condiciones de los bomberos forestales laborales, que recibirán retribuciones por domingos y festivos trabajados, según ha apuntado la Xunta en un comunicado.

Este lunes, la secretaria xeral técnica de la Consellería, Marta Forés, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, han presidido la tercera reunión con los representantes sindicales de dichos bomberos, a quienes les han trasladado una serie de mejoras concretas para el personal laboral, que cobrará también por domingos y festivos trabajadores.

Así, estos trabajadores cobrarán entre 220 y 140 euros por operar domingos y festivos en función del grupo concreto del personal, si bien la negociación está abierta todavía. Con esta medida, se iguala la situación del personal fijo discontinuo al personal funcionario en esta cuestión en particular, ha reivindicado el Gobierno gallego en un comunicado.

La Xunta ha puesto en valor las "mejoras continuas" pactadas para la estabilización de este personal laboral, que supone un tercio del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais y ya trabaja nueve meses al año y no seis como en 2023.

En el caso de los técnicos, la Consellería ha destacado su compromiso de iniciar la tramitación de un concurso de traslados específico para los jefes de distrito después del verano, así como una modificación de la relación de puestos de trabajo que implicará incorporar los jefes de área al acuerdo de condiciones específicas de los técnicos.

Esta modificación de la relación de puestos de trabajo también afectará a los agentes, subraya la Xunta, dado que se dotarán las plazas de la unidad de directores de extinción especializada en grandes incendios forestales.