La Xunta amplía con 1 millón el presupuesto para las ayudas para el fomento de seguros agrarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha ampliado en un millón de euros el presupuesto de las ayudas para el fomento de la contratación de seguros agrarios, cuya convocatoria 2025 alcanza una inversión total de 10,5 millones de euros, con un incremento del 23% con respecto a 2024.

El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la orden de ampliación presupuestaria de unas aportaciones de las que pueden beneficiarse los asegurados titulares de explotaciones agrarias situadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que suscriban pólizas de seguros de líneas agrícolas del Plan 2025 y líneas ganaderas de los planes 2024 y 2025, formalizadas en 2025.

De ello ha informado la Consellería en un comunicado, en el que explica que la suscripción del seguro se realizará exclusivamente a través de las entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa e incluidas en la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro), o a través de los agentes de seguros autorizados.

La formalización de la declaración del seguro se considerará solicitud de ayuda, siempre que se realice dentro de los períodos de suscripción establecidos por la normativa del plan anual que establece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, además, se cumplan los distintos puntos referentes a la subvención que se contengan en la declaración del seguro.

La concurrencia de las subvenciones de las administraciones públicas no superará los porcentajes máximos establecidos en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario para atender posibles pérdidas causadas por desastres naturales, acontecimientos de carácter excepcional, fenómenos meteorológicos adversos asimilables a desastres naturales, enfermedades animales, plagas vegetales y retirada y destrucción de ganado muerto.

Así, para las líneas de seguros agrícolas y ganaderas se establece un límite del 75 % del coste de la prima comercial base neta sin incluir recargos.

Las fechas de inicio y el plazo de suscripción y formalización de la correspondiente póliza de seguro se señalan de forma particular para cada línea de contratación en el Plan anual para el año 2025, donde constan las fechas de inicio para la suscripción de las pólizas de seguro de que se trate.