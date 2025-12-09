La Xunta aprueba el convenio de limpieza de franjas secundarias y critica el rechazo de la Fegamp

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado el convenio para la limpieza de franjas secundarias para prevenir incendios, que se eleva a 100 millones de euros durante cuatro años y que no cuenta con el apoyo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Así lo ha avanzado este martes el titular del Gobierno gallego en rueda de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo, donde ha lamentado que la Fegamp rechazase esta propuesta "por un porcentaje del 60%" y ahora se tendrán que adherir los municipios "individualmente".

Tal y como ha trasladado Alfonso Rueda, que ha comparecido acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, la Xunta lamenta que no haya ese "convenio paraguas" (con Seaga y la Fegamp) que, en su opinión, "facilitaba todo". Ahora, ha insistido, se le ofrecerá a los ayuntamientos la posibilidad de tener esta ayuda "fundamental" con el objetivo de "incidir en la limpieza de franjas secundarias".

Por su parte, la titular de Medio Rural ha reprochado a la Fegamp que comunicase su rechazo "a sabiendas" de que están "en tiempo de descuento" para firmarlo, ya que si no, ha apuntaod, "dificultaría la contratación de personal y empresas para hacer la inspección de franjas que deben estar limpias antes del 31 de mayo", que además cree que suena a "excusa de índole política".

