Xunta y ayuntamientos de la provincia de Ourense evalúan vías de colaboración en la lucha contra los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y ayuntamientos de la provincia de Ourense evalúa vías de colaboración relacionadas con la prevención y defensa frente a los incendios forestales.

Para ello, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se reunió este jueves con los alcaldes de la Mancomunidad de Santa Águeda y con los regidores municipales de la comarca de la Baixa Limia.

En ambas reuniones, celebradas en la sede de la Delegación territorial de la Xunta en Ourense, se evaluaron diferentes posibles vías de cooperación futura relacionadas con la prevención y defensa frente al fuego.

Ante esto, la Xunta recordó en un comunicado, que Medio Rural y la Diputación provincial de Ourense apoyan a cuatro mancomunidades, las de O Ribeiro, Terras de Celanova, Comarca do Carballiño y Comarca de Verín.