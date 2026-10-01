La Xunta cifra las actuaciones preventivas de limpieza en casi 5.400 parcelas de 108 parroquias priorizadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha informado este jueves de que llevó a cabo actuaciones preventivas de gestión de la biomasa en franjas secundarias --los 50 metros que rodean los núcleos de población-- en casi 5.400 parcelas de 108 parroquias priorizadas al amparo del convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural y la empresa pública Seaga.

Así se ha evaluado en la reunión de la comisión de seguimiento, según ha informado Medio Rural, que también ha concretado que, a fecha de 31 de agosto de este año, se habían enviado ya a particulares un total de 44.868 diligencias de notificaciones correspondientes a inspecciones realizadas en la anualidad de 2025.

En la actualidad tienen solicitada su adhesión al convenio un total de 301 ayuntamientos, de los cuáles 278 tienen el plan municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales aprobado, el que supone un 92% del total.

Por lo tanto, son 12 los municipios gallegos que no manifestaron por el de ahora la voluntad de formar parte de esta iniciativa. Se trata de los de Narón, Oleiros y Sada, en la provincia de la Coruña; Abadín, Castroverde, Cervantes, Meira y Muras, en la de Lugo; Ramirás, en la de Ourense; e Illa de Arousa, Vigo y Vila de Cruces, en la de Pontevedra.

En todo caso, la Xunta recuerda que son los ayuntamientos los que tienen que solicitar los apoyos ofrecidos al amparo del convenio y que, por ahora, "solo 183 de los adheridos lo hicieron". Por tanto, "alrededor del 39% de los municipios aún no pidieron la ejecución de actuaciones".

La comisión de seguimiento ha constatado también que, además, la Xunta actuó en un total de 771,68 kilómetros de vías municipales. Estas labores también tienen que ser identificadas y solicitadas por los ayuntamientos, que pueden optar a la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales y a la realización de ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y año fuera de las parroquias priorizadas.