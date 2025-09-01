La Xunta completa trabajos para prevenir escorrentías tras los incendios e insiste en pedir medios estatales

Vista tras el incendio en San Vicente de Leira, a 19 de agosto de 2025, en Villamartín de Valdeorras, Ourense, Galicia (España). El incendio que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la pro - Rosa Veiga - Europa Press

A falta de afinar las mediciones, Rueda estima en "casi 100.000" las hectáreas ardidas, de las que más del 60% era matorral y solo un 0,2% eucaliptos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ya ha completado las labores de limpieza y otros trabajos para evitar escorrentías que lleven las cenizas a los ríos que son de su competencia --los de la cuenca Galicia Costa--, al tiempo que insiste en que el Gobierno central ponga medios, incluidos del ejército, para colaborar en este cometido.

En esta línea, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha confirmado que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), tal y como anunciaba este organismo el domingo, ha contactado con la Xunta para coordinarse en estas labores, si bien por el momento no lo ha hecho la Confederación Hidrográfica del Duero, de la que dependen zonas del sur de Ourense que también fueron castigadas por la ola de incendios del mes de agosto. "Nadie se puso en contacto con nosotros", ha lamentado.

Todo ello lo ha manifestado Rueda este lunes, en su comparecencia posterior a la que ha sido la primera reunión ordinaria del Gobierno gallego del curso político, celebrada un día después de que se dieran por extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia. Los de Larouco, Oímbra y Xinzo de Limia, y Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso quemaron, en conjunto, más de 78.000 hectáreas.

A falta de que en próximos días se recaben datos más concretos, Alfonso Rueda sí ha dicho que fueron "casi 100.000" las hectáreas ardidas durante el verano. Ahora toca trabajar en las franjas junto a los ríos para evitar que se produzcan arrastres y corrimientos por el depósito de cenizas y maleza muerta.

El presidente ha concretado que Augas de Galicia, ente autonómico del que depende la demarcación Galicia Costa, ya acometió estas labores en los municipios coruñeses de Ponteceso --rego de Bouzas-- y Lousame --río Tállara--, así como en los pontevedreses de Meaño --río Chanca--, Vilaboa y Agolada.

El territorio gallego se encuentra dividido en cuatro cuencas. Aparte de Galicia Costa, que es a la que pertenece el grueso de la población de la Comunidad con más de 2 millones de habitantes, hay otras tres que dependen del Estado: Cantábrico Occidental, Miño-Sil y Duero.

Alfonso Rueda ha destacado que Augas de Galicia no solo realiza estos trabajos de limpieza, sino que también se encarga de la conservación y el mantenimiento fluvial durante todo el año con medidas como "retirar la biomasa muerta" de los márgenes de los ríos.

Además, el presidente de la Xunta ha confirmado que este mismo martes se celebrará en Santiago --en la sede de la Administración autonómica, en San Caetano-- una reunión con más de 50 alcaldes de municipios afectados por los incendios para abordar no solo la colaboración para estos trabajos, sino también de cómo "agilizar" las convocatorias de ayudas a los afectados.

"NI LA MÁS MÍNIMA INTENCIÓN DE OCULTAR" LA SUPERFICIE QUEMADA

Durante su comparecencia, pese a las preguntas realizadas por los medios, Rueda no ha ofrecido una cifra oficial de hectáreas quemadas este año en Galicia, a la espera de que en próximos días puedan concretarse. "No tengo ni la más mínima intención de ocultar ni una sola hectárea", ha dicho.

En este sentido, el presidente ha reconocido que hay "diferencias" entre las mediciones que realiza la Administración autonómica y las del satélite Copernicus, pero que intentarán "hacer el mayor ajuste posible".

Asimismo, aunque no ha minimizado la importancia de la cifra de hectáreas quemadas, sí ha alegado que, en muchas ocasiones, los medios de extinción "estaban protegiendo zonas pobladas" antes de intentar que se extendiese la superficie calcinada cuando "no existían esos peligros".

En cualquier caso, Rueda ha confirmado que "algo más del 60 por ciento" de la superficie afectada era matorral, si bien otra "parte importante" era solo "carreteras de piedras, que también computan en la superficie". "Por lo tanto, hay que poner las cosas en su exacto lugar" para "saber dónde hay que actuar", ha dicho.

A este respecto, también ha desmentido que especies como el eucalipto sean las causantes de la mayoría de incendios, como se ha "escuchado muchas veces". "En esa cantidad de casi 100.000 hectáreas ardidas, dentro de las especies arbóreas el eucalipto era el 0,2 por ciento", ha deslizado.

MÁS MEDIDAS EN SU COMPARECENCIA DEL 9

Durante el turno de preguntas de la prensa, Alfonso Rueda no ha avanzado nuevas medidas ni modificaciones presupuestarias --más allá de las ayudas a damnificados aprobadas la semana pasada-- para recuperar la superficie quemada porque se remite a su próxima comparecencia en el Parlamento gallego prevista para el próximo 9 de septiembre: "Pido un poco de tiempo, están los técnicos de la Xunta trabajando en todas las propuestas".

Tampoco ha respondido directamente sobre si acepta la petición del BNG para constituir una comisión parlamentaria sobre los incendios, si bien ha mostrado dudas sobre el cometido de la misma. En este sentido, se ha referido de forma velada a la que los nacionalistas ya constituyeron el año pasado sobre los contratos en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

"Ya sabemos lo que dice el Bloque respecto a las comisiones, incluso las que se celebran a su petición. Nunca les valen, siempre son comisiones deturpadas", ha ironizado.

Así, el presidente ha vinculado la propuesta del BNG con una "improvisación" porque "no se esperaban" que fuese a comparecer en el pleno "a petición propia". En cualquier caso, ha prometido "tender la mano" si lo que quieren los nacionalistas es "transparencia y debate".

Dicho esto, ha censurado que el BNG calificase de insuficientes las ayudas de la Xunta a los afectados y no digan "absolutamente nada" del Gobierno central más allá de reprocharle a la ministra Sara Aagesen "que Ourense es Ourense, no Orense", aunque él esté "absolutamente de acuerdo" en este asunto idiomático.