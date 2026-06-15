La Xunta convoca nuevas ayudas por 1 millón para que municipios compren maquinaria de prevención de incendios

Archivo - Labores de desbroce - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta convoca nuevas ayudas, dotadas con un millón de euros --cofianciadas con fondos europeos Feder--, para que municipios compren maquinaria de prevención de incendios.

El Diario Oficial de Galicia recoge (DOG) este lunes las bases reguladoras de estos apoyos, destinados a localidades de hasta 30.000 habitantes que podrán recibir un máximo de 30.000 euros por proyecto.

Las inversiones subvencionables, que no pueden ser compradas antes de la presentación de la solicitud de ayuda, comprenden maquinaria, vehículos ligeros y especiales y sus adaptaciones destinados a las brigadas de protección del ambiente y del espacio natural para la ejecución de tareas específicas de prevención de fuegos forestales. Incluye miniexcavadoras, compactadoras o rodillos, pequeños tractores, desbrozadoras, remolques, trituradores, vehículos todoterreno y minicamiones, entre otros.

El Gobierno gallego destaca que "el objetivo es dotar a las administraciones locales de un parque de maquinaria suficiente y adecuado para la realización de limpieza y desbroce".