La Xunta convoca por primera vez ayudas para explotaciones apícolas frente a daños del oso pardo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente saca una nueva convocatoria de ayudas por 480.000 euros para la prevención de los daños de fauna salvaje, que incluye la novedad de incluir, por primera vez, una línea relativa al oso pardo.

En concreto, se incluye una partida de 30.000 euros para subvencionar la adquisición de pastores eléctricos con el fin de proteger a las explotaciones apícolas que se puedan ver afectadas por el oso pardo.

En este caso, tendrán preferencia en el baremo aplicable aquellas granjas que ya hayan experimentado daños previos y estén situadas en los ayuntamientos de la zona de influencia del oso. Se trata de: Baleira, Cervantes, Folgoso do Caurel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Rubiá, Samos, Triacastela y Vilamartín de Valdeorras.

La Xunta estima que con esta partida de 480.000 euros se podrán conceder unas 600 ayudas para prevenir daños de fauna salvaje --lobo, jabalí y oso--. Servirá para la compra de perros protectores, pastores eléctricos, cercas electrificadas y vallas.

De esta cuantía, 300.000 euros se reservarán para daños causados por el lobo. Otros 150.000 euros de la orden de ayudas de prevención tienen que ver con los jabalís. A los que se suman los 30.000 euros relativos a osos.

Las personas interesadas tendrán un plazo de un mes, a contar desde este miércoles --13 de enero--, para presentar sus solicitudes. En el caso de resultar beneficiarias, tendrán que justificar ante la Consellería los gastos subvencionables antes del día 9 de octubre.

Medio Ambiente destaca que los 480.000 euros que se reservan en 2021 a la orden de ayudas de prevención suponen un incremento del 37% respecto a los 350.000 euros del año anterior.

CUATRO PROGRAMAS

La orden de ayudas publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia se suma a las otras dos convocadas el lunes para paliar los daños producidos por el lobo sobre el ganado y para compensar los destrozos causados por el jabalí en los cultivos agrícolas.

En total, la Consellería sacará este año un paquete completo de subvenciones por daños de fauna con cuatro programas diferentes, con los que movilizará 2,63 millones y espera poder atender unas 3.000 solicitudes.

De este modo, en las próximas semanas se convocará también, por primera vez, una línea específica para compensar a afectados por los daños del oso, dotada con 60.000 euros.