La Xunta defiende que "no se pueden prohibir" campeonatos de caza de zorro, tras ser abatidos 991 en siete años

Publicado 07/02/2019 14:11:42 CET

El BNG carga contra "el apoyo de la Xunta" a esta "masacre" y el PSdeG llama a "darle una vuelta" a la normativa que permite estas pruebas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, ha afirmado que "no se pueden prohibir de forma unilateral" los campeonatos de caza de zorro que la Xunta autoriza en Galicia, ya que "se hacen en el estricto cumplimiento de la legalidad vigente" autonómica y estatal.

En respuesta a sendas preguntas del PSdeG y BNG en la comisión de Medio Ambiente, Do Campo ha informado de que entre 2011 y 2017 se abatieron 991 piezas en estos campeonatos, si bien dice que solo suponen el 1,3% de los 75.779 zorros a los que se dio muerte en ese periodo. Además, incide en que es una especie incluida en la ley gallega como cinegética.

El diputado del BNG Luís Bará ha denunciado "el apoyo de la Xunta" a esta "masacre", al "convertir a Galicia en un auténtico santuario europeo de la matanza del zorro" por "obra y gracia del PP".

En esta línea, Patricia Vilán (PSdeG) critica que estos campeonatos "parecen más lúdico festivos que de control cinegético", mientras censura que la Xunta "no ha hecho estudios de si efectivamente hay demasiados zorros".

Además, Vilán recuerda que las autorizaciones de estas pruebas se basan en un reglamento de 2001 y un ley de 2013, por lo que "la conciencia social está trasladando" que "es necesario darle una vuelta" a esa normativa.

Sin embargo, Belén do Campo deja claro que "no procede la no autorización unilateral de estos campeonatos". "Parece que damos autorizaciones a la ligera y no", ha afirmado al defender el "control" por parte de la Administración en la inspección de estas pruebas para que solo se celebren en zonas habilitadas en tecores y no se dé muerte a otras especies.

APOYOS DE LA XUNTA A LA FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA

Asimismo, Belén do Campo ha informado de que la Consellería de Medio Ambiente no ha otorgado entre 2013 y 2017 "ninguna partida específica" para el fomento estos campeonatos.

Sin embargo, sí destinó 25.000 euros en 2016, 2017 y 2018 a la Federación Galega de Caza para convenios de prevención de siniestralidad, cursos de formación sobre medidas de seguridad y nociones básicas de primeros auxilios, entre otras cuestiones. También se subvencionó un encuentro de juventudes por la caza por la "falta relevo generacional" en un "deporte saludable" y "sostenible".

En cambio, Luís Bará ha acusado a esta alto cargo de la Xunta de que "miente con alevosía y diurnidad, que es peor que mentir con nocturnidad". Así, ha recriminado que no se ha referido a las ayudas por parte de la Secretaria Xeral para o Deporte para estos campeonatos. Identifica todas estas acciones con que "Vox está haciendo bandera" de la caza, y el Gobierno gallego "tiene que presumir y ponerse a la cabeza".

A renglón seguido, el diputado nacionalista le ha recordado que "están yendo en contra de un acuerdo parlamentario" que pedía a la Xunta no apoyar ni subvencionar estas pruebas. En este momento, ha esgrimido un cartel con el "logotipo de la Xunta y Secretaría Xeral para o Deporte".

Patricia Vilán también ha afeado que la Xunta no cumpla con los acuerdos parlamentarios si "luego resulta que el Gobierno financia este tipo de actividades".

En su réplica, Do Campo ha dicho que la Secretaría Xeral para o Deporte aportó en 2018 más de 30.000 euros a la Federación Galega de Caza para gastos generales de funcionamiento y su "actividad deportiva ordinaria".