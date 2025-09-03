La Xunta defiende su respuesta ante los incendios frente a una oposición que urge "menos fotos y más trabajo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha defendido la actuación del Ejecutivo gallego frente a la ola de incendios ante los reproches de PSdeG y BNG, que, en concreto, ha reclamado "menos fotos y más trabajo". Los socialistas, a su vez, han tildado de "monólogo" la reunión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con alcaldes y alcaldesas.

Ambos grupos, en el punto de la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento gallego para dar cuenta el Gobierno gallego de las ayudas vecinales otorgadas este año, han cuestionado que se llevase este asunto y no para abordar el papel de la Dirección Xeral de Administración Local en relación a la situación de los ayuntamientos por los incendios. Mientras, desde el PP se ha emplazado a ambos grupos a la próxima comparecencia del presidente autonómico.

"No utilicen las desgracias para hacer política", ha sentenciado la directora xeral de Administración Local, que ha aseverado que la Xunta está haciendo "todo lo que tiene que hacer". "Apoyar a los afectados y aprobar ayudas", ha recalcado.

"Y adaptamos las ayudas a la realidad de cada momento", ha añadido ya en su exposición sobre las otorgadas a entidades vecinales, un importe total de unos cuatro millones de euros, siendo 391 para asociaciones de la provincia de Pontevedra; otras 128 en Ourense; 76 en la provincia de A Coruña y 82 en la de Lugo.

La socialista Lara Méndez ha cuestionado que se den cifras pero no se concrete "cómo repercuten en el territorio". "Es una pena que no aprovecharan estas comparecencias para dar cuenta y explicar por qué ayer en ese paripé de reunión casi no dejaron hablar a los alcaldes y alcaldesas", ha aseverado para, ya sobre las ayudas vecinales, considerar que serán "cifras históricas para ayuntamientos del PP" pero no para los de otro color político.

"Nos habla de las ayudas de las asociaciones vecinales con todo lo que pasó en agosto", ha reprochado el parlamentario nacionalista Óscar Insua, quien ha calificado la comparecencia por este motivo como un acto de "inmoralidad". "Con todos los problemas de los ayuntamientos y la falta de medios", ha argumentado.

Desde el PP, el diputado Argimiro Marnotes ha defendido que el presidente de la Xunta "dio cuenta todos los días, desde el minuto uno" y ha calificado a las asociaciones vecinales de "claves" para la fijación de población en el rural.