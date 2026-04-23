La Xunta demanda más autonomía ante la nueva PAC para adaptar los fondos europeos a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Abr. (EUROPA PRESS) - La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reclamado la necesidad de que las comunidades tengan más autonomía ante la nueva Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028 para que comunidades como Galicia tengan poder de decisión en la gestión de los fondos europeos del sector agrario y se adapten a su realidad.

Así lo ha expuesto en su participación de manera telemática en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, celebrados este jueves.

Esta demanda estaba ya recogida en el acuerdo de consenso entre la Xunta y las organizaciones profesionales agrarias en relación con la futura PAC y que fue remitido tanto al Gobierno central como a la Unión Europea.

María José Gómez exige que se retomen las reuniones de los grupos de trabajo con las comunidades para avanzar en el plan estratégico de la nueva PAC. Insiste en trabajar para evitar un recorte de fondos y la pérdida de los dos pilares tradicionales, que blindan las aportaciones directas y los programas de desarrollo rural.

Por otra parte, la conselleira requiere que el Gobierno central defienda ante la Unión Europea más apoyos para favorecer el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al campo; además de para las explotaciones de producción mixta y aquellas que se encuentren en Zonas con Limitaciones Naturales (ZLN).

En lo tocante al lácteo, vuelve a insistir en solicitar una reunión presencial con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que pidió hace más de un mes para abordar la situación que está atravesando el sector a causa de la bajada de precios por parte de las industrias en la firma de los nuevos contratos.

La Xunta remarca que se intensificaron los controles para vigilar la trazabilidad y el etiquetado de la leche ante la entrada de cisternas de otros países de la Unión Europea. Cualquier irregularidad detectada se trasladará a la Comisión Galega de Competencia.