La Xunta destaca la buena acogida de la 'Escola de Pastores', con 25 alumnos en su primera edición

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LUGO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha ensalzado la 'Escola de Pastores' como ejemplo del compromiso del Gobierno autonómico con la formación de la rama agraria y el impulso al relevo generacional. Lo ha trasladado durante su visita a Ganadería Salvaterra, en el municipio lucense de A Pontenova, una de las explotaciones colaboradoras en esta iniciativa.

Acompañada por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, Gómez ha puesto en valor la buena acogida de esta primera edición, que cuenta con 25 alumnos y alumnas seleccionados entre 44 personas solicitantes.

Este dato, ha enfatizado la conselleira, muestra "el creciente interés" por la incorporación al sector cuando "se ofrecen oportunidades de formación especializada, práctica y adaptada a las necesidades reales de las explotaciones".

En este sentido, María José Gómez ha destacado que la 'Escola de Pastores' se enmarca en la apuesta de la Xunta por reforzar la formación agraria como herramienta para facilitar la incorporación de nuevos profesionales y mejorar la competitividad de las explotaciones, al tiempo que se favorece la profesionalización en un sector estratégico para la comunidad.

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica), responsable de la coordinación de la formación práctica en las explotaciones, y cuenta también con el apoyo de la Fundación La Caixa y del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde).

PLAN COMBINADO DE FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

La 'Escola de Pastores' combina una formación teórica de 250 horas, centrada en el Curso de Aptitud Empresarial Agraria especializado en ovino y caprino, con una fase práctica de 320 horas, que se desarrolla directamente en explotaciones ganaderas.

El Curso de Aptitud Empresarial Agraria permite obtener una titulación oficial habilitante, que faculta para trabajar por cuenta ajena en explotaciones agrarias, desarrollar una actividad por cuenta propia y acceder a las ayudas de incorporación a la actividad agraria, facilitando así el inicio de nuevos proyectos profesionales en el sector.

MANEJO DE GANADO

Durante la jornada celebrada este martes, el alumnado participó en una demostración de manejo de ganado caprino mediante vallado virtual, una tecnología que permite delimitar las zonas de pastoreo y conducir a los animales sin necesidad de cierres físicos, favoreciendo una gestión más eficiente de las explotaciones.

La formación continuará el próximo 31 de julio con una nueva sesión práctica dedicada al manejo de ganado con perros de pastoreo, en la que los alumnos conocerán técnicas de adiestramiento y aplicación de esta herramienta tradicional, que continúa siendo de gran utilidad en la ganadería extensiva.

María José Gómez ha puesto en valor la labor del equipo docente, al tiempo que ha agradecido la colaboración de Ganadería Salvaterra, que participa en la formación práctica del alumnado y se ha consolidado como una explotación de referencia por la aplicación de modelos innovadores de ganadería extensiva, manejo regenerativo, ganadería multiespecie y conservación de razas autóctonas.

Con alrededor de 380 cabezas de ganado caprino, ovino, vacuno y caballar, esta explotación "ejemplifica cómo la innovación, la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad pueden ir de la mano para construir una ganadería más competitiva y preparada para los retos del futuro".