La Xunta destaca la calidad diferenciada de las producciones agroalimentarias gallegas y reafirma su apoyo

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en Coristanco - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha puesto en valor la calidad diferenciada de las producciones agroalimentarias gallegas desde la XLIV Festa da Pataca de Coristanco.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la titular de Medio Rural destacó la importancia de este evento, señalando que fue una de las primeras celebraciones gastronómicas nacidas con la voluntad de reconocer una producción propia.

En este sentido, ha reafirmado la relevancia de este tubérculo, que cuenta con un distintivo de calidad propio, la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia.

Asimismo, María José Gómez ha remarcado que la producción agroalimentaria gallega se caracteriza por su diversidad, además de estar estrechamente vinculada con la calidad diferenciada.

Y es que la Comunidad cuenta con un total de 36 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, sellos a los que hay que añadir los distintivos de producción ecológica y de Artesanía Alimentaria, que son complementarios y contribuyen a generar valor añadido.

Siguiendo esta línea, la responsable autonómica ha señalado que la Xunta mantiene una "apuesta firme" por impulsar el potencial de la gastronomía gallega, que se manifiesta a través de ayudas económicas dirigidas directamente a los consejos reguladores y mediante iniciativas como el Plan Saborea Galicia Calidade Diferenciada.