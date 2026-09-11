La Xunta destaca la "calidad y el reconocimiento" de los vinos de la Denominación de Origen Ribeira Sacra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la "calidad y el reconocimiento" de los vinos de la Denominación de Origen Ribeira Sacra durante su visita a la bodega Don Bernandiño.

Tal y como ha trasladado el Gobierno autonómico en nota de prensa, la titular de Medio Rural ha puesto en valor la "calidad y el reconocimiento internacional" de los vinos de esta D.O, que acaban de ser galardonados con un total de 18 medallas de oro en la última edición del Mondial de Vins Extrêmes 2026.

Así lo ha señalado este viernes al visitar la bodega Don Bernardino, situada en el municipio lucense de Sober, que recibió dos reconocimientos de este tipo. Concretamente, recibió la Gran Medalla de Oro por su Mencía de Amandi 2025 y otra medalla de oro por su Cuarta Xeración de 2022.

En este sentido, la conselleira ha apuntado que la calidad y la vinculación con el territorio caracterizan a la producción vitivinícola en general y también a la de esta zona en particular, y ha recordado el "compromiso" de la Xunta con este sector.

Así, ha recordado que el Gobierno autonómico cuenta con una línea de ayudas específica para la conservación del entorno paisajístico y la lucha contra la erosión de los viñedos en la Ribeira Sacra, cuya última convocatoria se resolvió con un presupuesto de 1,5 millones de euros para 700 personas beneficiarias.